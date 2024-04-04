У Повітряних силах не виключають нових масованих атак: ворог накопичує ресурси

"Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил", - сказав він.

Речник допускає, що росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак у майбутньому. Він наголосив, що Повітряні сили готові до відбиття ворожих атак.

"Ворог накопичує свої ресурси для подальших масованих атак після підготовки, розвідки і аналізу над тими діями, які зараз проводить. Ми готові відбивати (атаки, - ред.), перезаряджаємося, переміщуємося", - наголосив Євлаш.