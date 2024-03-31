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Буданов допускає, що Росія може продовжити обстріли енергетики

Київ, Неділя 31 березня 2024 12:45
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Буданов допускає, що Росія може продовжити обстріли енергетики Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може продовжити обстріли енергетики України. Пауза в атаках дозволила ворогу накопичити ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення і т.д. Скільки у них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони більше року не завдавали ударів по енергетиці, дозволило певним чином їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили, щоб продовжувати свою роботу", - вважає Буданов.

За словами керівника ГУР, темпи виробництва ракет у Росії не змінилися. Ворог продовжує поповнювати арсенал.

"Ми з вами говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня. Там цифри зовсім інші, там не 100 ракет (виробляться щомісяця, - ред.), але цифра значна", - заявив розвідник.

Додамо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що росіяни щомісяця можуть виготовляти 60-100 різних типів.

Що відомо про російську ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Росія атакувала Україні 31 березня

Росіяни цієї ночі випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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