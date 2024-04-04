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В Воздушных силах не исключают новых массированных атак: враг накапливает ресурсы

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может повторить массированные обстрелы Украины. Оккупанты взяли перерыв и, вероятно, накапливают ресурсы для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил", - сказал он.

Спикер допускает, что россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак в будущем. Он подчеркнул, что Воздушные силы готовы к отражению вражеских атак.

"Враг накапливает свои ресурсы для последующих массированных атак после подготовки, разведки и анализа над теми действиями, которые сейчас проводит. Мы готовы отражать (атаки, - ред.), перезаряжаемся, перемещаемся", - подчеркнул Евлаш.

 

 

Обстрел Украины 31 марта

Россияне в ночь на 31 марта выпустили по Украине 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. В Одессе и Одесском районе были отключения света, возникли проблемы с водой в части города.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки были жертвы.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может продолжить обстрелы энергетики. По его словам, оккупанты накопили крылатые ракеты "Калибр" и могут их применить в ближайшее время.

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