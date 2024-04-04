В Воздушных силах не исключают новых массированных атак: враг накапливает ресурсы

"Конечно, мы не исключаем мощные массированные атаки от врага, поскольку сейчас мы видим, что у противника определенный перерыв. Он изучает нашу обстановку, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил", - сказал он.

Спикер допускает, что россияне накапливают ресурсы для возможных массированных атак в будущем. Он подчеркнул, что Воздушные силы готовы к отражению вражеских атак.

"Враг накапливает свои ресурсы для последующих массированных атак после подготовки, разведки и анализа над теми действиями, которые сейчас проводит. Мы готовы отражать (атаки, - ред.), перезаряжаемся, перемещаемся", - подчеркнул Евлаш.