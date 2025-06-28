У Повітряних Силах розповіли про особливість нічної ворожої атаки на Україну

"Особливістю була мала кількість дронів, частіше зараз бачимо 40, 50, 100 і більше атакують "Шахедами" та дронами-імітаторами", - зауважив Ігнат.

За його словами, сьогодні ж дійсно була залучена невелика кількість безпілотників, а саме - 23 одиниці.

Проте фактично всі були "Шахедами" і полетіли з півдня в напрямку Одеси та області.

"На жаль, загинули люди, було влучання в багатоквартирний будинок", - додав начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.