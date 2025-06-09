РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів та ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 червня російські окупанти запустили проти України 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 479 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих уламків - у 17.

Згідно з попередніми даними, станом на 10:30 було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу (292 були збиті вогневими засобами й 187 - локаційно втрачені):

Під час обстрілу Росія застосувала:

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно завдає ударів по Україні, застосовуючи різні види озброєння - ракети, артилерію, керовані авіабомби (КАБи) та ударні безпілотники. Частими цілями атак стають цивільні об’єкти: житлові квартали, лікарні, енергетична та інша критична інфраструктура.

Найінтенсивніше противник використовує дрони, які запускає майже щонічно, здійснюючи масштабні обстріли в різних регіонах. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.

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