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РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів та ракет: як відпрацювала ППО

Понеділок 09 червня 2025 11:06
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РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів та ракет: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 9 червня російські окупанти запустили проти України 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 479 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу Росія застосувала:

  • 479 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області Росії;
  • 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області Росії;
  • три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • одну крилату ракету Х-35 із тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони.

Згідно з попередніми даними, станом на 10:30 було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу (292 були збиті вогневими засобами й 187 - локаційно втрачені):

  • 277 ворожих БпЛА збито вогневими засобами й 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей, локаційно втрачені;
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • 1 крилата ракета Х-35.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих уламків - у 17.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно завдає ударів по Україні, застосовуючи різні види озброєння - ракети, артилерію, керовані авіабомби (КАБи) та ударні безпілотники. Частими цілями атак стають цивільні об’єкти: житлові квартали, лікарні, енергетична та інша критична інфраструктура.

Найінтенсивніше противник використовує дрони, які запускає майже щонічно, здійснюючи масштабні обстріли в різних регіонах. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.

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