В Воздушных Силах рассказали об особенностях ночной вражеской атаки на Украину

"Особенностью было малое количество дронов, чаще сейчас видим 40, 50, 100 и более атакуют "Шахедами" и дронами-имитаторами", - отметил Игнат.

По его словам, сегодня же действительно было привлечено небольшое количество беспилотников, а именно - 23 единицы.

Однако фактически все были "Шахедами" и полетели с юга в направлении Одессы и области.

"К сожалению, погибли люди, было попадание в многоквартирный дом", - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.