В Одесі пошкоджено будинки та автівки, є постраждалі: перші наслідки обстрілу РФ

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Також мер підтвердив, що є постраждалі і зараз їм надається медична допомога. Крім того, на місці людям надають психологічну допомогу.

"Пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - пише він.

Кіпер поінформував, що в Одесі через атаку РФ вже мінімум троє постраждалих.

Глава ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу, застосовуючи для атак дрони, а часом і ракети різних типів.

Наприклад, у ніч на 20 червня Одесу атакували безпілотники. Незабаром стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, і в місті виникли масштабні пожежі.

Зокрема, горів 4-поверховий будинок, а також була пожежа на 18, 19 і 20 поверхах 23-поверхового будинку. У результаті було евакуйовано понад півтисячі людей, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.