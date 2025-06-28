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В Одесі пошкоджено будинки та автівки, є постраждалі: перші наслідки обстрілу РФ

Субота 28 червня 2025 00:56
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В Одесі пошкоджено будинки та автівки, є постраждалі: перші наслідки обстрілу РФ Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (t.me/truonline)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.

Оновлено о 01:02

Кіпер поінформував, що в Одесі через атаку РФ вже мінімум троє постраждалих.

Оновлено о 01:25

Мер Одеси Геннадій Труханов показав перші фото наслідків атаки РФ Одесі.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/truonline)

"Пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - пише він.

Також мер підтвердив, що є постраждалі і зараз їм надається медична допомога. Крім того, на місці людям надають психологічну допомогу.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу, застосовуючи для атак дрони, а часом і ракети різних типів.

Наприклад, у ніч на 20 червня Одесу атакували безпілотники. Незабаром стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, і в місті виникли масштабні пожежі.

Зокрема, горів 4-поверховий будинок, а також була пожежа на 18, 19 і 20 поверхах 23-поверхового будинку. У результаті було евакуйовано понад півтисячі людей, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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