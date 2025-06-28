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У Повітряних Силах розповіли про особливість нічної ворожої атаки на Україну

Україна, Субота 28 червня 2025 16:36
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У Повітряних Силах розповіли про особливість нічної ворожої атаки на Україну Фото: росіяни атакували Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками. Примітно, що цього разу всі задіяні дрони були бойовими.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Особливістю була мала кількість дронів, частіше зараз бачимо 40, 50, 100 і більше атакують "Шахедами" та дронами-імітаторами", - зауважив Ігнат.

За його словами, сьогодні ж дійсно була залучена невелика кількість безпілотників, а саме - 23 одиниці.

Проте фактично всі були "Шахедами" і полетіли з півдня в напрямку Одеси та області.

"На жаль, загинули люди, було влучання в багатоквартирний будинок", - додав начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу

Відомо, що "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що під час останніх своїх атак російські військові дійсно мали дещо іншу тактику. Якщо точніше, то окупанти запускали не лише ударні дрони, а й імітатори, які мали на меті відволікати сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, що раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. Маючи такі запаси та необхідне оснащення, максимально за добу ворог може запускати по Україні до 500 безпілотників.

Нагадаємо, що в ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - знешкодили.

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