У Повітряних Силах розповіли про особливість нічної ворожої атаки на Україну

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками. Примітно, що цього разу всі задіяні дрони були бойовими.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Особливістю була мала кількість дронів, частіше зараз бачимо 40, 50, 100 і більше атакують "Шахедами" та дронами-імітаторами", - зауважив Ігнат.

За його словами, сьогодні ж дійсно була залучена невелика кількість безпілотників, а саме - 23 одиниці.

Проте фактично всі були "Шахедами" і полетіли з півдня в напрямку Одеси та області.

"На жаль, загинули люди, було влучання в багатоквартирний будинок", - додав начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.