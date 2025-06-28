В Воздушных Силах рассказали об особенностях ночной вражеской атаки на Украину

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Примечательно, что на этот раз все задействованные дроны были боевыми.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Особенностью было малое количество дронов, чаще сейчас видим 40, 50, 100 и более атакуют "Шахедами" и дронами-имитаторами", - отметил Игнат.

По его словам, сегодня же действительно было привлечено небольшое количество беспилотников, а именно - 23 единицы.

Однако фактически все были "Шахедами" и полетели с юга в направлении Одессы и области.

"К сожалению, погибли люди, было попадание в многоквартирный дом", - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.