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В Воздушных Силах рассказали об особенностях ночной вражеской атаки на Украину

Украина, Суббота 28 июня 2025 16:36
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В Воздушных Силах рассказали об особенностях ночной вражеской атаки на Украину Фото: россияне атаковали Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Примечательно, что на этот раз все задействованные дроны были боевыми.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Особенностью было малое количество дронов, чаще сейчас видим 40, 50, 100 и более атакуют "Шахедами" и дронами-имитаторами", - отметил Игнат.

По его словам, сегодня же действительно было привлечено небольшое количество беспилотников, а именно - 23 единицы.

Однако фактически все были "Шахедами" и полетели с юга в направлении Одессы и области.

"К сожалению, погибли люди, было попадание в многоквартирный дом", - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Обстрел Одессы

Напомним, что в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу

Известно, что "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что во время последних своих атак российские военные действительно имели несколько иную тактику. Если точнее, то оккупанты запускали не только ударные дроны, но и имитаторы, которые имели целью отвлекать силы противовоздушной обороны.

Отметим, что ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. Имея такие запасы и необходимое оснащение, максимально за сутки враг может запускать по Украине до 500 беспилотников.

Напомним, что в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - обезвредили.

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