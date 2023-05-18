ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 травня 2023 09:46
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Особливістю цієї нічної масованої атаки стало те, що ворог не використовував балістичні ракети. Зокрема, росіяни не запускали й аеробалістичні "Кинжали", як минулого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Особливість цієї атаки те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Саме балістики, яка була попередній раз. Тоді були й аеробалістичні ракети, а також ті, що летіли по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими ракетами. Ось таким чином маємо сьогодні такий успішний результат", - розповів Ігнат.

На уточнююче питання, скільки ще Росія може продовжувати такі нічні масовані атаки, він відповів: "Робити прогнози справа невдячна".

Також Ігнат наголосив - головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна".

Коротко про нічну атаку росіян

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія за кілька хвиль атак випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Додамо, у повітряному просторі Києва всі ворожі цілі вдалося збити.

Втім, є влучання в Одесі в промисловий об'єкт. Одна людина загинула, двоє поранені.

Також ворог вдарив в об'єкт інфраструктури в Хмельницькій області.

У Полтавській та Вінницькій областях відпрацювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети ПВО Воздушные силы Украины ракетный удар
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу