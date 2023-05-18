В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки

Особенностью этой ночной массированной атаки стало то, что враг не использовал баллистические ракеты. В частности, россияне не запускали и аэробалистические "Кинжалы", как в прошлый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", - рассказал Игнат.

На уточняющий вопрос, сколько еще Россия может продолжать такие массированные атаки, он ответил: "Делать прогнозы дело неблагодарное".

Также Игнат подчеркнул - главное в этой ситуации усиление ПВО Украины, при этом "ожидать от врага разных неприятных "сюрпризов" можно".

Кратко о ночной атаке россиян

Напомним, что этой ночью российская армия через несколько волн атак выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.

Добавим, в воздушном пространстве Киева все вражеские цели удалось сбить.

При этом есть попадание в Одессе в промышленный объект. Один человек погиб, двое ранены.

Также враг ударил по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области.

В Полтавской и Винницкой областях отработала ПВО.

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