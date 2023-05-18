ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки

Новина українською →
Киев, Четверг 18 мая 2023 09:46
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Особенностью этой ночной массированной атаки стало то, что враг не использовал баллистические ракеты. В частности, россияне не запускали и аэробалистические "Кинжалы", как в прошлый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", - рассказал Игнат.

На уточняющий вопрос, сколько еще Россия может продолжать такие массированные атаки, он ответил: "Делать прогнозы дело неблагодарное".

Также Игнат подчеркнул - главное в этой ситуации усиление ПВО Украины, при этом "ожидать от врага разных неприятных "сюрпризов" можно".

Кратко о ночной атаке россиян

Напомним, что этой ночью российская армия через несколько волн атак выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.

Добавим, в воздушном пространстве Киева все вражеские цели удалось сбить.

При этом есть попадание в Одессе в промышленный объект. Один человек погиб, двое ранены.

Также враг ударил по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области.

В Полтавской и Винницкой областях отработала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети ПВО Воздушные силы Украины ракетный удар
NEWS
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса