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У Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди"

Ілюстративне фото: у Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники вночі влучно відпрацювали по ворожих дронах-камікадзе, якими російські окупанти атакували територію нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Олещук продемонстрував бойову роботу підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних дронах типу Shahed 26 вересня.

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!" - написав командувач Повітряних сил.

Обстріл України 26 вересня

Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу, подекуди працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе атакували, ОдесуКривий Ріг Дніпропетровської області, Черкаську та Миколаївську області.

Зокрема, є влучання у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, там також постраждали люди. У Кривому Розі росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств міста.

Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.

Більше про наслідки нічної атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

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