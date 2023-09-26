У Повітряних силах показали, як українські бійці вночі збивали "Шахеди"

Олещук продемонстрував бойову роботу підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних дронах типу Shahed 26 вересня.

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!" - написав командувач Повітряних сил.

Обстріл України 26 вересня

Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу, подекуди працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе атакували, Одесу, Кривий Ріг Дніпропетровської області, Черкаську та Миколаївську області.

Зокрема, є влучання у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, там також постраждали люди. У Кривому Розі росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств міста.

Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.

Більше про наслідки нічної атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.