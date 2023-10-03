У Повітряних силах оцінили вірогідність атак по Україні з Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна не очікувала атак з Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Так, така вірогідність була, але все ж Україна сподівалася, що цього не станеться. Втім сподівання були марними.

"І сьогодні у нас угруповування військ розгортаються теж на північних наших кордонах. Посилюється там ППО, загородження різних типів і мінні в тому числі. Очікувати можна що завгодно", - сказав речник.

Ігнат зазначив, що на території Білорусі Росія тримає зенітні ракетні комплекси, "Іскандери", авіацію. Втім він припустив, що кількість озброєння не така велика, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

"Але все ж таки це "союзна держава", поки що Білорусь. Тому маємо робити висновки і посилюватися", - додав він.

Речник також зауважив, що протяжність кордонів та протяжність лінії фронту велика. Вона складає понад 2000 км, з урахуванням Придністров'я, Білорусі, Росії, лінії бойового зіткнення та морських кордонів.

"Це все лінія фронту. І з цієї лінії фронту може прилетіти. Тому ніяких ілюзій не робимо, а посилюємо ці напрямки", - сказав Ігнат.

Загроза з Білорусі

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться ще як мінімум на три місяці, адже було продовжено дію зони обмеження для польотів цивільних судів.

Окрім того, сьогодні у Білорусі почали черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил.

Більше про те, як білоруський диктатор Олександр Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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