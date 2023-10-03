ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах оценили вероятность атак по Украине с Беларуси

Вторник 03 октября 2023 14:10
UA EN RU
В Воздушных силах оценили вероятность атак по Украине с Беларуси Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия держит на территории Беларуси разные виды военной техники, поэтому риск нанесения атак по Украине остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, Украина не ожидала атак с Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Да, такая вероятность была, но все же Украина надеялась, что этого не произойдет. Впрочем, надежды были напрасными.

"И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно", - сказал спикер.

Игнат отметил, что на территории Беларуси Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию. Впрочем, он предположил, что количество вооружения не такое большое, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"Но все же это "союзное государство", пока Беларусь. Поэтому должны делать выводы и усиливаться", - добавил он.

Спикер также отметил, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая. Она составляет более 2000 км, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.

"Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не делаем, а усиливаем эти направления", - сказал Игнат.

Угроза из Беларуси

Мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще как минимум на три месяца, ведь было продлено действие зоны ограничения для полетов гражданских судов.

Кроме того, сегодня в Беларуси начался очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Болеьше о том, как белорусский диктатор Александр Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Воздушные силы Украины
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 3 октября
Ситуация на фронте сегодня 3 октября
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского