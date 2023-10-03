В Воздушных силах оценили вероятность атак по Украине с Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, Украина не ожидала атак с Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Да, такая вероятность была, но все же Украина надеялась, что этого не произойдет. Впрочем, надежды были напрасными.

"И сегодня у нас группировки войск разворачиваются тоже на северных наших границах. Усиливается там ПВО, заграждения разных типов и минные в том числе. Ожидать можно чего угодно", - сказал спикер.

Игнат отметил, что на территории Беларуси Россия держит зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", авиацию. Впрочем, он предположил, что количество вооружения не такое большое, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"Но все же это "союзное государство", пока Беларусь. Поэтому должны делать выводы и усиливаться", - добавил он.

Спикер также отметил, что протяженность границ и протяженность линии фронта большая. Она составляет более 2000 км, с учетом Приднестровья, Беларуси, России, линии боевого столкновения и морских границ.

"Это все линия фронта. И с этой линии фронта может прилететь. Поэтому никаких иллюзий не делаем, а усиливаем эти направления", - сказал Игнат.

Угроза из Беларуси

Мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще как минимум на три месяца, ведь было продлено действие зоны ограничения для полетов гражданских судов.

Кроме того, сегодня в Беларуси начался очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил.

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