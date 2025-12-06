Повітряні тривоги через дрони: які області під атакою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мапу повітряних тривог.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ інформують про КАБи на схід Дніпропетровщини, на Донеччині та Запоріжжі.

Повітряні сили ЗСУ попереждають про безпілотники на Полтавщину з Сумщини; зі сходу на північ Донеччини; у Київській області - на Васильків, Кагарлик, Обухів, Білу Церкву, Миронівку.

Наразі ворожі дрони фіксуються у Чернігівській, Запорізькій областях, а також у частині Сумської, Харківської, Полтавської, Київської, Черкаської, Вінницької та Житомирської областей.

Масована атака на Україну в ніч на 6 грудня

Як повідомлялось, у ніч на 6 грудня Росія завдала чергового масованого удару по українських громадах, залізничній та портовій інфраструктурі, а також об’єктах критичної енергетики. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження цивільних об’єктів.

Росіяни атакували Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей.

У Київській області під масованим ударом опинилися Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони. У Фастові пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал та приміське депо, що обслуговує електропоїзда, а також рухомий склад.

У Чернігові та Чернігівському районі постраждали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електро- та теплогенерації.

Луцьк зазнав атак російських дронів, у результаті яких загорілися складські приміщення з продуктами харчування в одному з мікрорайонів міста.

В Одеській області російські дрони пошкодили об’єкти енергетики. Без електро- та теплопостачання залишаються тисячі абонентів. Портова інфраструктура знеструмлена, частково працює від генераторів, пошкоджено адміністративні будівлі та елементи портових об’єктів.