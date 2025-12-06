ua en ru
Война в Украине

Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакой

Украина, Суббота 06 декабря 2025 23:22
Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакой Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Сейчас вражеские дроны фиксируются в Черниговской, Запорожской областях, а также в части Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областей.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о беспилотниках на Полтавщину с Сумщины; Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакойс востока на север Донетчины; в Киевской области - на Васильков, Кагарлык, Обухов, Белую Церковь, Мироновку.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ информируют о КАБах на восток Днепропетровщины, в Донецкой области и Запорожье.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакой

Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакой

Массированная атака на Украину в ночь на 6 декабря

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по украинским общинам, железнодорожной и портовой инфраструктуре, а также объектам критической энергетики. В результате атак есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов.

Россияне атаковали Украину, применив 61 ракету и 653 дронов. Силам ПВО удалось сбить 615 вражеских целей.

В Киевской области под массированным ударом оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы. В Фастове повреждены железнодорожная узловая станция, вокзал и пригородное депо, обслуживающее электропоезда, а также подвижной состав.

В Чернигове и Черниговском районе пострадали объекты критической инфраструктуры, в частности электро- и теплогенерации.

Луцк подвергся атакам российских дронов, в результате которых загорелись складские помещения с продуктами питания в одном из микрорайонов города.

В Одесской области российские дроны повредили объекты энергетики. Без электро- и теплоснабжения остаются тысячи абонентов. Портовая инфраструктура обесточена, частично работает от генераторов, повреждены административные здания и элементы портовых объектов.

