Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у Росії

Нещодавні вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, останніми днями у Ростовській області РФ часто лунали вибухи. Так, вночі 22 грудня у кількох містах російського регіону було гучно, зокрема у Таганрозі. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку дронів та ракет.

Вже наступного дня росіяни знову заявили про вибухи, проте цього разу у районі аеродрому Міллерово у Ростовській області. У мережі публікували кадри роботи ППО.

Варто зазначити, що днями був уражений склад з боєприпасами у Ростовській області. Він знаходився на одному з найбільших російських полігонів, який має назву "Кадамовський".

Як повідомили джерела РБК-України, склад атакувала дрони СБУ. Боєприпаси з цього складу постачалися окупаційним військам на Краматорському напрямку.

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