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У Ростовській області було гучно: влада РФ поскаржилася на "комбіновану атаку"

Ростов, Неділя 22 грудня 2024 08:47
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У Ростовській області було гучно: влада РФ поскаржилася на "комбіновану атаку" Фото: у Ростовській області поскаржилися на "комбіновану атаку" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Ростовській області РФ в ніч на 22 грудня чули вибухи. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Вночі у мережі повідомили про вибухи у Ростовській області. Зокрема, на вибухи поскаржилися жителі Таганрога.

Тимчасовий губернатор Ростовської області заявив про "комбіновану атаку". За його словами, російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала вісім дронів в Азовському морі, у районі Таганрога та Новочеркаська, а також збила ракету біля Міллерово.

Традиційно росіяни заявили, що втрат та пошкоджень немає.

Нічні вибухи в Росії

В ніч на 22 грудня вибухи також лунали в Орловській області Росії. Як повідомили у мережі було гучно в районі міста Орел. Губернатор області поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі "Старий кінь".

Варто зазначити, що в ніч на 14 грудня Сили оборони України атакували цю нафтобазу в Орлі.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку і зазначив, що один з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ. Нафтобаза забезпечує паливом російську армію.

Також додамо, що з Орла росіяни часто запускають безпілотники по Україні.

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Російська Федерація Ростовська область Вибухи Атака дронів
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