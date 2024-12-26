RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Воздушные силы ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России

Фото: Воздушные силы ВСУ поразили завод в Растовской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Как отмечается, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

СтратКом ВСУ отмечает, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет. Этими ракетами оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в частности больницы, жилые дома и электростанции.

"Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - говорится в сообщении.

скриншот google.com/maps

Атака на химзавод

Как заявлял руководитель ЦПД Андрей Коваленко, 18 декабря в Ростовской области был атакован "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий России.

Комбинат находится в 14 км от границы с Украиной, но от текущей линии фронта в 160-170 км. Известно, что предприятие является производителем твердого топлива для ракет. Его продукция используется в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также баллистических ракетах "Искандер".

Недавние взрывы в Ростовской области

Напомним, в последние дни в Ростовской области РФ часто раздавались взрывы. Так, ночью 22 декабря в нескольких городах российского региона было громко, в частности в Таганроге. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке дронов и ракет.

Уже на следующий день россияне снова заявили о взрывах, однако на этот раз в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.

Стоит отметить, что на днях был поражен склад с боеприпасами в Ростовской области. Он находился на одном из крупнейших российских полигонов, который называется "Кадамовский".

Как сообщили источники РБК-Украина, склад атаковали дроны СБУ. Боеприпасы с этого склада поставлялись оккупационным войскам на Краматорском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРостовская областьВооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРакеты