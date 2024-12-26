Воздушные силы ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России

Недавние взрывы в Ростовской области

Напомним, в последние дни в Ростовской области РФ часто раздавались взрывы. Так, ночью 22 декабря в нескольких городах российского региона было громко, в частности в Таганроге. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке дронов и ракет.

Уже на следующий день россияне снова заявили о взрывах, однако на этот раз в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.

Стоит отметить, что на днях был поражен склад с боеприпасами в Ростовской области. Он находился на одном из крупнейших российских полигонов, который называется "Кадамовский".

Как сообщили источники РБК-Украина, склад атаковали дроны СБУ. Боеприпасы с этого склада поставлялись оккупационным войскам на Краматорском направлении.

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