Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ, - джерела

Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні біля Новочеркаська в Ростовській області. Цей полігон є одним з найбільших в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Як зазначають джерела РБК-Україна, днями далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по складу боєприпасів полігону "Кадамовський". Це один з найбільших російських полігонів. Він розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області.

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Внаслідок влучання дронів був потужний вибух та подальша детонація снарядів. Джерела наголошують, що ворожий склад повністю знищено.

За даними джерел, саме цей склад ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

"СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі", - повідомило поінформоване джерело.