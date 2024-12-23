У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому Міллерово

У Ростовській області ввечері 23 грудня повідомляють про вибухи в районі аеродрому Міллерово. Росіяни скаржаться на атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та Telegram керівника Центру протидій дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Коваленко зазначив, що аеродром Міллерово - стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

Також повідомляється, що внаслідок атаки нібито пошкоджено будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитків

У Міноборони Росії заявили, що 9 безпілотників нібито були збиті ППО.

У мережі повідомляють про пожежу на одній із вулиць внаслідок падіння уламків дронів. Підтвердження інформації немає.

Вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, у Ростовській області РФ в ніч на 22 грудня чули вибухи. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку.

А 19 грудня у Ростовській області під атакою перебував "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.

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