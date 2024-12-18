У Ростовській області атакували одне з найбільших хімпідприємств Росії, - ЦПД

У Ростовській області під атакою перебував "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

"У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії - "Комбінат Кам'янський", - написав Коваленко.

Він уточнив, що комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет.

Також на комбінаті виготовляють вибухові речовини, компоненти боєприпасів. Ще там утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.