Повітряні сили ЗСУ "мінуснули" російський літак

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста!", - розповіли військові.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня українські дрони завдали удару по військовому аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт російські війська використовують для бойових вильотів, логістичного забезпечення та технічного обслуговування авіації.

Також у ніч на 26 червня під час атаки дронів Головного управління розвідки по аеродрому "Бельбек" було знищено російський винищувач МіГ-29.