Воздушные силы ВСУ "минунули" российский самолет

В среду, 8 июля, украинские защитники сбили российский самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.
"Хорошие новости от Воздушных Сил! Сегодня отминусовали еще одного российского воздушного террориста!", - рассказали военные.
Напомним, в ночь на 5 июля украинские дроны нанесли удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Этот объект российские войска используют для боевых вылетов, логистического обеспечения и технического обслуживания авиации.
Также в ночь на 26 июня во время атаки дронов Главного управления разведки по аэродрому "Бельбек" был уничтожен российский истребитель МиГ-29.
Кроме этого, 3 июля беспилотники СБУ второй раз через неделю атаковали военный аэродром "Саки" и нанесли удары по ангарам аэродрома "Гвардейское" на территории оккупированного полуострова.
По имеющимся данным, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров, где хранилась авиационная техника, в том числе истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24.
Согласно предварительной информации, в результате этой операции были уничтожены или повреждены по меньшей мере семь российских самолетов.