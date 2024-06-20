Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.
Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару - схід України, зокрема Дніпропетровська область.
Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.
У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони. За інформацією КМВА, усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.
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