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У Запорізькій області пролунав вибух, - ОВА

Четвер 20 червня 2024 03:54
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У Запорізькій області пролунав вибух, - ОВА Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня у Запорізькій області України пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибух у Запорізькій області", - написав він.

За декілька хвилин до вибухи у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворожа ракета летить у напрямку "Дніпро/Запоріжжя".

Нагадаємо, що в ніч з 19 на 20 червня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Також Російська Федерація запустила по території України ударні БпЛА.

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