У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі під час російської атаки на Україну ударними дронами і ракетами пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ , ДнепрИнфо і Дніпро оперативний .

Офіційного підтвердження поки немає.

Дніпро оперативний теж написав про два вибухи.

"У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи", - повідомив Укрінформ.

Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.

Вибух пролунав у Запорізькій області.

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