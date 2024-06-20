У Дніпрі пролунали вибухи
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
У Дніпрі під час російської атаки на Україну ударними дронами і ракетами пролунали кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, ДнепрИнфо і Дніпро оперативний.
"У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи", - повідомив Укрінформ.
Дніпро оперативний теж написав про два вибухи.
Вибухи чули близько 3:30.
Офіційного підтвердження поки немає.
Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.
У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.
Вибух пролунав у Запорізькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.