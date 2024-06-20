Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:
Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара - восток Украины, в частности, Днепропетровская область.
Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.
Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.
В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны . По информации КМВА, все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. Пока в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.
Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре .
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