У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет

У Києві і низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Вночі, 20 червня, військові о 1:47 повідомили, що існує ракетна небезпека у східних областях України через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Через 6 хвилин у ПС додали, що ракетна небезпека стосується областей, де було оголошено повітряну тривогу.

Також станом на 02:01 зафіксовано рух ударних БПЛА. Зокрема, ворог спрямував:

декілька груп ударних БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку;

ударні БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на північний захід;

БпЛА на Вінниччині курсом на захід.

Оновлено о 02:14

У цей час ударні БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини тримають курс на Київщину.

Оновлено о 02:37

Загроза застосування ударних БпЛА триває. Безпілотники продовжують рух. Зокрема:

ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини у північно-західному напрямку;

ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на північний захід;

група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на захід;

БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Вінниччину;

БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у північному напрямку;

ворожий БпЛА курсом на Нікополь з півночі.

Оновлено о 02:53

Ударні беспілотники на півдні Чернігівщини тримають курс на Київщину.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:15, 20 червня, повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.