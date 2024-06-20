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У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет

Четвер 20 червня 2024 02:09
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У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет Фото: українці під час повітряної тривоги в метро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві і низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Вночі, 20 червня, військові о 1:47 повідомили, що існує ракетна небезпека у східних областях України через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Через 6 хвилин у ПС додали, що ракетна небезпека стосується областей, де було оголошено повітряну тривогу.

Також станом на 02:01 зафіксовано рух ударних БПЛА. Зокрема, ворог спрямував:

  • декілька груп ударних БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку;
  • ударні БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на північний захід;
  • БпЛА на Вінниччині курсом на захід.

Оновлено о 02:14

У цей час ударні БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини тримають курс на Київщину.

Оновлено о 02:37

Загроза застосування ударних БпЛА триває. Безпілотники продовжують рух. Зокрема:

  • ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини у північно-західному напрямку;
  • ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на північний захід;
  • група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на захід;
  • БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Вінниччину;
  • БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у північному напрямку;
  • ворожий БпЛА курсом на Нікополь з півночі.

Оновлено о 02:53

Ударні беспілотники на півдні Чернігівщини тримають курс на Київщину.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:15, 20 червня, повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.

У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет

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У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет
У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет
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