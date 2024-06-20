У більшості областей України тривога через загрозу пусків ракет
У Києві і низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Вночі, 20 червня, військові о 1:47 повідомили, що існує ракетна небезпека у східних областях України через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Через 6 хвилин у ПС додали, що ракетна небезпека стосується областей, де було оголошено повітряну тривогу.
Також станом на 02:01 зафіксовано рух ударних БПЛА. Зокрема, ворог спрямував:
- декілька груп ударних БпЛА на Полтавщині у північно-західному напрямку;
- ударні БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на північний захід;
- БпЛА на Вінниччині курсом на захід.
Оновлено о 02:14
У цей час ударні БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини тримають курс на Київщину.
Оновлено о 02:37
Загроза застосування ударних БпЛА триває. Безпілотники продовжують рух. Зокрема:
- ударні БпЛА на межі Київщини та Чернігівщини у північно-західному напрямку;
- ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на північний захід;
- група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на захід;
- БпЛА на Миколаївщині та Кіровоградщині курсом на Вінниччину;
- БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у північному напрямку;
- ворожий БпЛА курсом на Нікополь з півночі.
Оновлено о 02:53
Ударні беспілотники на півдні Чернігівщини тримають курс на Київщину.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 02:15, 20 червня, повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.
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