У Києві та області працює ППО по "Шахедах"

У Києві та області по ворожих ударних дронах працюють засоби Протиповітряної оборони.

Там закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

У КОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

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