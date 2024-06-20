У Києві та області працює ППО по "Шахедах"
Ілюстративне фото (getty images)
У Києві та області по ворожих ударних дронах працюють засоби Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко і Київську обласну військову адміністрацію.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.
У КОВА повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Там закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, раніше у Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.
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