Повітряні сили уразили передовий командний пункт окупантів в Бахмуті, - Генштаб

Повітряні сили, 21 травня, завдали успішного ураження по передовому командному пункті 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Цей удар серйозно знижує здатність російської федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту", - додав Генштаб.

Внаслідок удару, як пише Генштаб, була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сили безпілотних систем нещодавно знищили ешелоновану систему протиповітряної оборони (ППО) ворога на Донецькому напрямку.

На початку березня ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку.

Також на Вовчанському напрямку Сили оборони знищили точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.