Повітряні сили уразили передовий командний пункт окупантів в Бахмуті, - Генштаб
Повітряні сили, 21 травня, завдали успішного ураження по передовому командному пункті 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Внаслідок удару, як пише Генштаб, була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.
"Цей удар серйозно знижує здатність російської федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту", - додав Генштаб.
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сили безпілотних систем нещодавно знищили ешелоновану систему протиповітряної оборони (ППО) ворога на Донецькому напрямку.
На початку березня ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку.
Також на Вовчанському напрямку Сили оборони знищили точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М".
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