Бійці ССО знищили російський ЗРК "Оса" на Вугледарському напрямку (відео)

ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Оператори 413 батальйону "Рейд" Сил спеціальних операцій (ССО) завдали точного удару по російському зенітно-ракетному комплексу (ЗРК) "Оса" на Вугледарському напрямку.

ЗРК "Оса" (9К33/SA-8 Gecko) є мобільною системою протиповітряної оборони малого радіусу дії, що призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів Російської Федерації від ударів авіації, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.

Удар по цьому комплексу значно послаблює здатність російських військ захищати свої позиції від повітряних атак.