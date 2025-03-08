ЗСУ знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М" росіян на Вовчанському напрямку

На Харківщині Сили оборони знищили ворожі антени зв’язку та комплекс відеоспостереження. Внаслідок точних ударів було знищено окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Східному напрямку, зокрема на Вовчанському, підрозділ "Скорпіон" у співпраці з РУБпАК "Фурія" успішно знищив точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.

В результаті прицільних ударів по опорним пунктам російських військ українські сили оборони знищили 26 загарбників, значно послабивши ворожі позиції на цьому напрямку.