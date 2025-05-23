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Воздушные силы поразили передовой командный пункт оккупантов в Бахмуте, - Генштаб

Пятница 23 мая 2025 15:33
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Воздушные силы поразили передовой командный пункт оккупантов в Бахмуте, - Генштаб Иллюстративное фото: Воздушные силы поразили передовой командный пункт оккупантов в Бахмуте (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Воздушные силы, 21 мая, нанесли успешное поражение по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате удара, как пишет Генштаб, было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.

"Этот удар серьезно снижает способность российской федерации планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта", - добавил Генштаб.

Успехи украинских бойцов

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Силы беспилотных систем недавно уничтожили эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО) врага на Донецком направлении.

В начале марта ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

Также на Волчанском направлении Силы обороны уничтожили точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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