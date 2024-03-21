Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95: відома кількість бортів

Атаки росіян по Україні

Раніше ми писали, що вночі 20 березня росіяни з артилерії обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Також росіяни атакували автомобілі з людьми у Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Вдень 20 березня росіяни вдарили по Харкову. У місці прильоту виникла пожежа. Під завалами були люди. Є постраждалі.

До речі, ввечері окупанти вдруге вдарили по Харкову.

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