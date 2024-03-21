UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95: відома кількість бортів

Фото: Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Повітряні Сили повідомили про злети ТУ-95 із Мурманської області РФ. Відомо про 9 бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України.

Борти розташовані на аеродромі Оленья.

"Увага! Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 03:00", - повідомили у Повітряних Силах.

Також захисники закликали не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

"Про зміну ситуації повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написали захисники.

Ці літаки - носії крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55.

 

Атаки росіян по Україні

Раніше ми писали, що вночі 20 березня росіяни з артилерії обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Також росіяни атакували автомобілі з людьми у Херсонській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Вдень 20 березня росіяни вдарили по Харкову. У місці прильоту виникла пожежа. Під завалами були люди. Є постраждалі.

До речі, ввечері окупанти вдруге вдарили по Харкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні