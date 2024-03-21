RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95: известно количество бортов

Фото: Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95 из Мурманской области РФ. Известно о 9 бортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

Борты расположены на аэродроме Оленья.

"Внимание! Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00", - сообщили в Воздушных Силах.

Также защитники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"О смене обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - написали защитники.

Эти самолеты - носители крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55.
 

 

 

Атаки россиян по Украине

Ранее мы писали, что ночью 20 марта россияне с артиллерии обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Также россияне атаковали автомобили с людьми в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие.

Днем 20 марта россияне ударили по Харькову. В месте прилета возник пожар. Под завалами находились люди. Есть пострадавшие.

К слову, вечером оккупанты во второй раз ударили по Харькову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине