Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95: известно количество бортов

Атаки россиян по Украине

Ранее мы писали, что ночью 20 марта россияне с артиллерии обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Также россияне атаковали автомобили с людьми в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие.

Днем 20 марта россияне ударили по Харькову. В месте прилета возник пожар. Под завалами находились люди. Есть пострадавшие.

К слову, вечером оккупанты во второй раз ударили по Харькову.

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