"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню

Кремль залишається незацікавленим у реальному мирі з Україною, а можливе "повітряне перемир’я" може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Москва намагається контролювати темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру, особливо після початку ініціатив США.

"Спроби Путіна (ред.- російський диктатор) позиціонувати себе як країну, готову прийняти мирні пропозиції США та конструктивні переговори, при цьому відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробами приховати реальність", - йдеться у звіті.

Експерти наголошують, що президент РФ Володимир Путін прагне уникнути реального мирного процесу та отримати односторонні поступки від США. При цьому він не зацікавлений у завершенні війни проти України.

Крім того, за оцінкою ISW, під час зустрічі з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом 6 серпня Путін, ймовірно, пропонував мораторій на дальні удари. Це, на думку аналітиків, дозволить РФ накопичити ударні засоби та після закінчення перемир’я відновити масштабні атаки.

В ISW підкреслили, що такий мораторій також обмежить можливості Сил оборони України завдавати дальніх ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської оборонно-промислової бази та військової економіки.