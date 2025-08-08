ua en ru
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня

Пятница 08 августа 2025 16:00
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня Фото: в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Кремль остается незаинтересованным в реальном мире с Украиной, а возможное "воздушное перемирие" может стать для России шансом накопить дроны и ракеты для будущих масштабных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, Москва пытается контролировать темп и формат переговоров о временном прекращении огня и долгосрочного мира, особенно после начала инициатив США.

"Попытки Путина (ред.- российский диктатор) позиционировать себя как страну, готовую принять мирные предложения США и конструктивные переговоры, при этом отказываясь встретиться с Зеленским в ближайшем будущем, являются попытками скрыть реальность", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что президент РФ Владимир Путин стремится избежать реального мирного процесса и получить односторонние уступки от США. При этом он не заинтересован в завершении войны против Украины.

Кроме того, по оценке ISW, во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом 6 августа Путин, вероятно, предлагал мораторий на дальние удары. Это, по мнению аналитиков, позволит РФ накопить ударные средства и после окончания перемирия возобновить масштабные атаки.

В ISW подчеркнули, что такой мораторий также ограничит возможности Сил обороны Украины наносить дальние удары по объектам, которые обеспечивают работу российской оборонно-промышленной базы и военной экономики.

"Воздушное перемирие"

Напомним, на днях издание Bloomberg сообщило, что российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может пойти, чтобы избежать вторичных тарифов и санкций от США.

Как рассказали изданию неназванные источники, визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию - это последняя возможность для Москвы достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики.

В Центре противодействия дезинформации также считают, что "прекращение огня в воздухе" является ловушкой, которая позволит оккупантам выиграть время для накопления ресурсов.

А в Сухопутных войсках заявили, что "воздушное перемирие", которое может предложить Россия, принесет Украине много горя и проблем. В частности, потому что враг будет иметь возможность увеличить использование наземной техники на фронте.

Подробнее о том, зачем Виткофф ездил к Путину, какой план Трампа и чем заморочены в Москве - читайте в материале РБК-Украина.

