"Фактично це пастка": ЦПД про припинення вогню в повітрі, яке пропонує РФ
Росія намагається просунути ідею так званого "припинення вогню в повітрі", але продовжити бойові дії на землі. Такі пропозиції, про які вже пишуть західні ЗМІ, є пасткою, що дозволить окупантам виграти час для накопичення ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки - намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ", - наголосив Коваленко.
За його словами, йдеться про спробу РФ уникнути ударів по своїй території та паралізованого авіасполучення, яке стало наслідком успішних дій України. Це стосується як цивільної, так і вантажної авіації, що залежить від роботи аеропортів.
"Багато хто скаже - так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД від ударів", - написав він.
Голова ЦПД підкреслив, що удари РФ здебільшого спрямовані проти цивільних, а ефективність їх атак по військових цілях є дуже низькою. Натомість дії України більш точкові та результативні.
"РФ хоче повітряну паузу, аби накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний для них момент та уникнути санкцій, продовживши війну на землі", - зазначив керівник Центру.
Коваленко наголосив, що єдиним прийнятним варіантом має бути повне припинення вогню та зустріч лідерів, а будь-які часткові "паузи" слід відкидати та одразу відповідати санкційним тиском.
Перемир'я в повітрі
Вчора видання Bloomberg написало, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.
Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Росію цього тижня - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.
Варто нагадати, що кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир’я.
Першим кроком, за його ініціативою, мало стати припинення бойових дій у повітрі та на морі - повна заборона запуску ракет і далекобійних дронів, а також ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.
Москва тоді відкинула цю пропозицію. Нині ж, якщо РФ і надалі відмовлятиметься від перемир’я, їй загрожують вторинні тарифи та санкції з боку президента США Дональда Трампа, який встановив дедлайн до 8 серпня.