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"Фактично це пастка": ЦПД про припинення вогню в повітрі, яке пропонує РФ

Середа 06 серпня 2025 12:27
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"Фактично це пастка": ЦПД про припинення вогню в повітрі, яке пропонує РФ Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росія намагається просунути ідею так званого "припинення вогню в повітрі", але продовжити бойові дії на землі. Такі пропозиції, про які вже пишуть західні ЗМІ, є пасткою, що дозволить окупантам виграти час для накопичення ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

"Фактично це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припинити війну. Навпаки - намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ", - наголосив Коваленко.

За його словами, йдеться про спробу РФ уникнути ударів по своїй території та паралізованого авіасполучення, яке стало наслідком успішних дій України. Це стосується як цивільної, так і вантажної авіації, що залежить від роботи аеропортів.

"Багато хто скаже - так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД від ударів", - написав він.

Голова ЦПД підкреслив, що удари РФ здебільшого спрямовані проти цивільних, а ефективність їх атак по військових цілях є дуже низькою. Натомість дії України більш точкові та результативні.

"РФ хоче повітряну паузу, аби накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний для них момент та уникнути санкцій, продовживши війну на землі", - зазначив керівник Центру.

Коваленко наголосив, що єдиним прийнятним варіантом має бути повне припинення вогню та зустріч лідерів, а будь-які часткові "паузи" слід відкидати та одразу відповідати санкційним тиском.

Перемир'я в повітрі

Вчора видання Bloomberg написало, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.

Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Росію цього тижня - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

Варто нагадати, що кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир’я.

Першим кроком, за його ініціативою, мало стати припинення бойових дій у повітрі та на морі - повна заборона запуску ракет і далекобійних дронів, а також ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

Москва тоді відкинула цю пропозицію. Нині ж, якщо РФ і надалі відмовлятиметься від перемир’я, їй загрожують вторинні тарифи та санкції з боку президента США Дональда Трампа, який встановив дедлайн до 8 серпня.

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