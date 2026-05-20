Повітряна тривога поширилася на захід України: куди рухаються російські дрони
Повітряні сили ЗСУ після 16:00 повідомляли про рух російських ударних безпілотників над територією України. БпЛА фіксували одразу в кількох напрямках, під загрозою опинилися західні, центральні та південні регіони, включно з Чернівцями, Запоріжжям, Кривим Рогом і Житомиром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.
Дрони рухалися в бік західних регіонів
За даними Повітряних сил, безпілотники були помічені на півдні Хмельницької області і прямували в бік Буковини та Чернівців. Також фіксувався рух БпЛА на сході Івано-Франківської області з курсом на Коломию.
Окремо повідомлялося про проліт дронів на півдні Вінницької області, звідки вони рухалися в бік Хмельницької області.
Фото: карта повітряної тривоги (map.ukrainealarm.com)
Центральні регіони під загрозою БпЛА
Після 16:00 дрони також фіксували на півдні Житомирської області. За даними моніторингу, вони прямували в бік Озерного та Житомира.
Крім того, ще одна група БпЛА була зафіксована на півдні Київської області з курсом у бік Житомирщини.
Південь і схід України: додаткові напрямки руху
Окремо повідомлялося про рух безпілотників у бік Кривого Рогу з південного напрямку.
Також БпЛА фіксувалися на півночі Запорізької області - вони рухалися в бік Запоріжжя та Вільнянська. У Дніпропетровській області дрони прямували в бік Нікополя.
Додатково відмічався рух БпЛА на кордоні Сумської та Харківської областей у бік Кириківки, а також на півночі Чернігівської області - курсом на Холми.
На момент публікації повітряна атака територією України триває, моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ продовжують фіксувати рух ворожих безпілотників в окремих регіонах країни.
UPD. Дрони-камікадзе дісталися Львівської області - там уже оголошено повітряну тривогу.
Нагадуємо, що вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії повідомили про потенційну загрозу в повітряному просторі країни в низці прикордонних районів із РФ після фіксації в небі невідомого безпілотника.
Зазначимо, що винищувач НАТО, який виконував патрулювання повітряного простору в Балтійському регіоні, збив безпілотник над територією Естонії.