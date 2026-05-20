Воздушная тревога распространилась на запад Украины: куда двигаются российские дроны
Воздушные силы ВСУ после 16:00 сообщали о движении российских ударных беспилотников над территорией Украины. БпЛА фиксировались сразу в нескольких направлениях, под угрозой оказались западные, центральные и южные регионы, включая Черновцы, Запорожье, Кривой Рог и Житомир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.
Дроны двигались в сторону западных регионов
По данным Воздушных сил, беспилотники были замечены на юге Хмельницкой области и направлялись в сторону Буковины и Черновцов. Также фиксировалось движение БпЛА на востоке Ивано-Франковской области с курсом на Коломыю.
Отдельно сообщалось о пролете дронов на юге Винницкой области, откуда они двигались в сторону Хмельницкой области.
Фото: карта воздушной тревоги (map.ukrainealarm.com)
Центральные регионы под угрозой БпЛА
После 16:00 дроны также фиксировались на юге Житомирской области. По данным мониторинга, они направлялись в сторону Озерного и Житомира.
Кроме того, еще одна группа БпЛА была зафиксирована на юге Киевской области с курсом в сторону Житомирщины.
Юг и восток Украины: дополнительные направления движения
Отдельно сообщалось о движении беспилотников в сторону Кривого Рога с южного направления.
Также БпЛА фиксировались на севере Запорожской области — они двигались в сторону Запорожья и Вольнянска. В Днепропетровской области дроны направлялись в сторону Никополя.
Дополнительно отмечалось движение БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей в сторону Кириковки, а также на севере Черниговской области — курсом на Холмы.
На момент публикации воздушная атака по территории Украины продолжается, мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ продолжают фиксировать движение вражеских беспилотников в отдельных регионах страны.
UPD. Дроны-камикадзе добрались до Львовской области - там уже обьявлена воздушная тревога.
Напоминаем, что утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о потенциальной угрозе в воздушном пространстве страны в ряде приграничных районов с РФ после фиксации в небе неизвестного беспилотника.
Отметим, что истребитель НАТО, выполнявший патрулирование воздушного пространства в Балтийском регионе, сбил беспилотник над территорией Эстонии.