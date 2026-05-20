Воздушная тревога распространилась на запад Украины: куда двигаются российские дроны

16:49 20.05.2026 Ср
Россия не оставляет попыток нанести максимальный ущерб украинским городам и гражданским
aimg Анастасия Никончук
Воздушная тревога распространилась на запад Украины: куда двигаются российские дроны Фото: воздушная тревога (РБК-Украина Червинская Юлия)
Воздушные силы ВСУ после 16:00 сообщали о движении российских ударных беспилотников над территорией Украины. БпЛА фиксировались сразу в нескольких направлениях, под угрозой оказались западные, центральные и южные регионы, включая Черновцы, Запорожье, Кривой Рог и Житомир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Дроны двигались в сторону западных регионов

По данным Воздушных сил, беспилотники были замечены на юге Хмельницкой области и направлялись в сторону Буковины и Черновцов. Также фиксировалось движение БпЛА на востоке Ивано-Франковской области с курсом на Коломыю.

Отдельно сообщалось о пролете дронов на юге Винницкой области, откуда они двигались в сторону Хмельницкой области.

Воздушная тревога распространилась на запад Украины: куда двигаются российские дроныФото: карта воздушной тревоги (map.ukrainealarm.com)

Центральные регионы под угрозой БпЛА

После 16:00 дроны также фиксировались на юге Житомирской области. По данным мониторинга, они направлялись в сторону Озерного и Житомира.

Кроме того, еще одна группа БпЛА была зафиксирована на юге Киевской области с курсом в сторону Житомирщины.

Юг и восток Украины: дополнительные направления движения

Отдельно сообщалось о движении беспилотников в сторону Кривого Рога с южного направления.

Также БпЛА фиксировались на севере Запорожской области — они двигались в сторону Запорожья и Вольнянска. В Днепропетровской области дроны направлялись в сторону Никополя.

Дополнительно отмечалось движение БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей в сторону Кириковки, а также на севере Черниговской области — курсом на Холмы.

На момент публикации воздушная атака по территории Украины продолжается, мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ продолжают фиксировать движение вражеских беспилотников в отдельных регионах страны.

UPD. Дроны-камикадзе добрались до Львовской области - там уже обьявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о потенциальной угрозе в воздушном пространстве страны в ряде приграничных районов с РФ после фиксации в небе неизвестного беспилотника.

Отметим, что истребитель НАТО, выполнявший патрулирование воздушного пространства в Балтийском регионе, сбил беспилотник над территорией Эстонии.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России