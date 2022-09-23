Повинні воювати проти Путіна. Литва не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації

Литва не прийматиме громадян Росії, які тікають з країни для того, аби уникнути мобілізації. Вони повинні прийняти свою відповідальність за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter .

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", - написав він.

Нагадаємо, у Польщі також виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.

Чехія та Латвія не видаватимуть візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Естонія також не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

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