У Польщі виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації
Уповноважений уряду з безпеки інфопростору Станіслав Жарин наголосив, що такі громадяни Росії можуть загрожувати безпеці Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
За словами Жарина, Польща не повинна масово приймати росіян, які втікають від мобілізації.
"Цю хвилю дезертирства не можна розглядати як повстання проти російської влади чи як бунт проти цієї війни. Російські громадяни, ймовірно, хочуть втекти, тому що бояться бути призваними в армію", - заявив Жарин
Чоловік наголосив, що росіян не повинні приймати у Польщі, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.
Станіслав Жарин також нагадав, що Польща може видавати росіянам лише гуманітарні візи.
Нагадаємо, що Чехія не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації.
Також, Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
Раніше Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.
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