ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Польщі виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації

Новость на русском →
Польща, П'ятниця 23 вересня 2022 17:18
У Польщі виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації Фото: У Польщі виступили проти прийняття росіян, які втікають від мобілізації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уповноважений уряду з безпеки інфопростору Станіслав Жарин наголосив, що такі громадяни Росії можуть загрожувати безпеці Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

За словами Жарина, Польща не повинна масово приймати росіян, які втікають від мобілізації.

"Цю хвилю дезертирства не можна розглядати як повстання проти російської влади чи як бунт проти цієї війни. Російські громадяни, ймовірно, хочуть втекти, тому що бояться бути призваними в армію", - заявив Жарин

Чоловік наголосив, що росіян не повинні приймати у Польщі, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.

Станіслав Жарин також нагадав, що Польща може видавати росіянам лише гуманітарні візи.

Нагадаємо, що Чехія не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації.

Також, Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Раніше Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю
Зеленський вважає, що світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю