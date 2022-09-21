Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми тут приймаємо українських біженців від війни. Кожен громадянин несе відповідальність за дії своєї країни, це стосується і громадян Росії. Так що ми не надаємо жодного притулку. Це не підстава давати притулок російським чоловікам, які тікають із країни", - заявила Каллас.

Прем'єр вважає, що чоловіки повинні виступити та заявити, що вони проти цієї війни.

Таким чином Естонія пропонує росіянам на батьківщині зайнятися антивоєнною діяльністю.