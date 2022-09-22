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Чехія не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації

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Четвер 22 вересня 2022 20:43
Чехія не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації Фото: Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов’язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи", - заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Міністр підкреслив, що його країна не буде видавати гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.

Раніше в Європейській комісії заявили, що рішення про допуск на свою територію громадян Росії ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.

Нагадаємо, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також, Латвія заявила, що не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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