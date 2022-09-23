Должны воевать против Путина. Литва не будет принимать бегущих от мобилизации россиян
Литва не будет принимать граждан России, которые бегут из страны во избежание мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Twitter.
"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал он.
Напомним, в Польше также выступили против принятия убегающих от мобилизации россиян, поскольку они могут быть опасными для государства.
Чехия и Латвия не будут выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
Эстония также не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.
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