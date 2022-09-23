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Должны воевать против Путина. Литва не будет принимать бегущих от мобилизации россиян

Новина українською →
Литва, Пятница 23 сентября 2022 22:46
Должны воевать против Путина. Литва не будет принимать бегущих от мобилизации россиян Фото: глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Литва не будет принимать граждан России, которые бегут из страны во избежание мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Twitter.

"Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против Путина", - написал он.

Напомним, в Польше также выступили против принятия убегающих от мобилизации россиян, поскольку они могут быть опасными для государства.

Чехия и Латвия не будут выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Эстония также не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

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