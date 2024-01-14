Німеччина готується до збройного конфлікту з Росією, - Bild
Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Секретний сценарій бундесверу "Оборона Альянсу 2025" починається в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію ще 200 тисяч військовослужбовців.
Потім Кремль починає весняний наступ - спираючись на слабку підтримку Заходу в напрямку Києва, - який до червня 2024 року досягає великих успіхів і поступово відтісняє українську армію назад.
Атака РФ на Захід
Згідно зі сценарієм, у липні починається спочатку прихована, а потім дедалі відкритіша атака Росії на Захід.
"Важкі кібератаки та інші форми гібридної війни, здебільшого в країнах Балтії, призводять до все нових і нових криз. Росія починає підбурювати етнічні російські меншини в Естонії, Латвії та Литві", - йдеться в документі.
Відбуваються сутички, які, згідно зі сценарієм, Росія використає як привід для початку великомасштабних маневрів "Захід 2024" за участю 50 тисяч солдатів на заході Росії та в Білорусі з вересня.
Однак, як і 2021 року, Росія використає свій передбачуваний маневр у Білорусі для масованого розгортання військ - на кордоні з Польщею та Литвою.
Згідно із секретним документом Бундесверу, це може призвести до ескалації. У жовтні Росія перекидає війська і ракети середньої дальності в Калінінград і ще більше озброює свій ексклав пропагандистською брехнею про неминучий напад НАТО. Таємна мета Кремля: захоплення Сувалкського розриву - вузького польсько-литовського коридору між Білоруссю і Калінінградом.
Згідно зі сценарієм, з грудня 2024 року в районі Сувалкського розриву почнеться штучно спровокований "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".
У той самий момент, коли США можуть на кілька тижнів залишитися без лідера після можливого переобрання Джо Байдена, Росія в сценарії навчань Бундесверу повторює вторгнення 2014 року в східну Україну на території НАТО.
Незабаром після цього відбудеться надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН, на якому Росія звинуватить Захід у підготовці атак проти жорстокої імперії Путіна.
Згідно зі сценарієм навчань, у січні 2025 року відбудеться спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща і країни Балтії заявлять про зростаючу загрозу з боку Росії.
Сценарій на 2025 рік
Росія знову пропагандистськи переверне справжню ситуацію із загрозою і в березні 2025 року введе додаткові війська в країни Балтії та Білорусь.
Тільки в Білорусі Кремль розмістив би дві бронетанкові дивізії, механізовану піхотну дивізію і штаб дивізії - загалом понад 70 тисяч солдатів.
У травні 2025 року, згідно зі сценарієм Бундесверу, НАТО ухвалює рішення про "заходи надійного стримування", щоб запобігти російському нападу на Сувалкський розрив з боку Білорусі та Калінінграда.
У "день Х", згідно із секретним документом бундесверу, головнокомандувач НАТО віддає наказ про перекидання на східний фланг 300 тисяч солдатів, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу.
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