Повернутись з-за кордону тепер простіше: чим і як допоможе українцям платформа "Додому"

Для тих, хто планує повернутися в Україну з-за кордону, запрацювала спеціальна платформа "Додому". З її допомогою біженці зможуть створити покроковий план дій з урахуванням всіх нюансів - від пошуку житла до навчання дітей.
Докладніше про користь і популярність цієї платформи, її можливості та покроковий алгоритм використання, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Наприкінці червня в межах Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Ґданську відбувся запуск цифрової платформи "Додому" (dodomu.unity.gov.ua).
Вона розрахована на тих громадян, які планують повернення в Україну з інших держав світу.
Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, ця платформа наразі:
"За тиждень від моменту запуску... платформу "Додому" відвідали вже понад 10 тисяч користувачів із більш ніж 10 країн. Зокрема тих, де перебуває найбільше українців, - Німеччини, Польщі та Чехії", - повідомив під час офіційної презентації у Києві міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
Він нагадав також, що політика щодо українців за кордоном має бути частиною цілісної соціальної політики та політики відновлення.
В цілому платформа "Додому" покликана допомогти українцям за кордоном:
Так, цей проєкт об'єднує інформацію про:
Крім того, платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення:
Платформа дозволяє українцям знайти всю необхідну для повернення додому інформацію:
Для того, щоб його створити, необхідно пройти коротке опитування (до 3 хвилин).
Воно дозволить сформувати персональний план повернення з урахуванням всіх індивідуальних потреб.
"Наприклад, якщо у вас є діти, то у плані будуть враховані додаткові кроки з пошуку шкіл або дитячих садочків, а також можливі пільги", - пояснили громадянам на платформі, у розділі "Часті запитання".
Отже, складений план містить детальний перелік кроків, які необхідно здійснити перед поверненням - із посиланням на ресурси та контакти організацій з підтримки в місцях перебування українців.
Сформований план зберігається автоматично, а після реєстрації на ресурсі можна відстежувати виконання плану онлайн.
Під час офіційної презентації платформи в Києві тимчасово повірена у справах Федеративної Республіки Німеччини в Україні Катрін Бухгольц нагадала, що люди - головна рушійна сила відновлення України.
"Саме тому підтримка добровільного повернення українців та їхньої успішної реінтеграції потребує не лише доступу до достовірної інформації та якісних державних сервісів, а й тісної взаємодії між державою, громадами та міжнародними партнерами", - повідомила вона.
Платформа "Додому", за словами Бухгольц, поєднує ці елементи, "створюючи умови для зважених рішень і роблячи важливий внесок у соціальне відновлення України".
Тим часом заступниця міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська закликала долучатися до такої ініціативи:
Нагадаємо, раніше в Раді Європи розповіли, як українських біженців намагаються "витискати" з ЄС.
Крім того, ми пояснювали, що Європа готує для українських біженців і коли будуть зміни.
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