Вернуться из-за границы теперь проще: чем и как поможет украинцам платформа "Додому"

Для тех, кто планирует вернуться в Украину из-за границы, заработала специальная платформа "Додому". С ее помощью беженцы смогут создать пошаговый план действий с учетом всех нюансов - от поиска жилья до обучения детей.
Подробнее о пользе и популярности этой платформы, ее возможностях и пошаговом алгоритме использования, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В конце июня в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске состоялся запуск цифровой платформы "Додому" (dodomu.unity.gov.ua).
Она рассчитана на тех граждан, которые планируют возвращение в Украину из других стран мира.
Согласно информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, эта платформа в настоящее время:
"За неделю с момента запуска... платформу "Додому" посетили уже более 10 тысяч пользователей из более чем 10 стран. В частности, тех, где находится больше всего украинцев, - Германии, Польши и Чехии", - сообщил во время официальной презентации в Киеве министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Он напомнил также, что политика насчет украинцев за границей должна быть частью целостной социальной политики и политики восстановления.
В целом платформа "Додому" призвана помочь украинцам за границей:
Так, этот проект объединяет информацию про:
Кроме того, платформа содержит информацию о центрах за границей, где можно найти поддержку в принятии решения насчет возвращения:
Платформа позволяет украинцам найти всю необходимую для возвращения домой информацию:
Для того чтобы его создать, необходимо пройти короткий опрос (до 3 минут).
Он позволит сформировать персональный план возврата с учетом всех индивидуальных потребностей.
"Например, если у вас есть дети, то в плане будут учтены дополнительные шаги по поиску школ или детских садов, а также возможные льготы", - объяснили гражданам на платформе, в разделе "Частые вопросы".
Следовательно, составленный план содержит детальный перечень шагов, которые необходимо предпринять перед возвращением - со ссылкой на ресурсы и контакты организаций по поддержке в местах пребывания украинцев.
Сформированный план сохраняется автоматически, а после регистрации на ресурсе можно отслеживать выполнение плана онлайн.
Во время официальной презентации платформы в Киеве временно поверенная по делам Федеративной Республики Германии в Украине Катрин Бухгольц напомнила, что люди - главная движущая сила восстановления Украины.
"Именно поэтому поддержка добровольного возвращения украинцев и их успешной реинтеграции нуждается не только в доступе к достоверной информации и качественным государственным сервисам, но и в тесном взаимодействии между государством, громадами и международными партнерами", - сообщила она.
Платформа "Додому", по словам Бухгольц, объединяет эти элементы, "создавая условия для взвешенных решений и внося важный вклад в социальное восстановление Украины".
Тем временем заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по европейской интеграции Илона Гавронская призвала присоединяться к такой инициативе:
Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются "выдавливать" из ЕС.
Кроме того, мы объясняли, что Европа готовит для украинских беженцев и когда будут изменения.
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