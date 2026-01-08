Повернення світла в Дніпрі у 2027 році? На сайті ДТЕК стався збій: пояснення

Аварійні відключення та відновлювальні роботи

Повідомляється, що після закінчення повітряної тривоги енергетики розпочнуть огляд ушкоджень і відновлення електропостачання, щоб максимально швидко повернути світло в оселі мешканців. Як зазначається, роботи розпочнуться одразу після того, як це стане безпечно для енергетиків.

Помилкові повідомлення про електрику в Дніпрі

У мережі з моменту початку блекауту почали з'являтися повідомлення про те, що світло в Дніпрі буде увімкнене через 1,5 року, і багато жителів отримали подібні повідомлення від ДТЕК, а також це можна було побачити на сайті енергетичної компанії. Така інформація викликала подив і паніку серед населення.

Спростування і роз'яснення

Пізніше компанія і влада уточнили, що повідомлення про повернення електроенергії у 2027 році - помилка. У диспетчерській системі стався технічний збій, і в ДТЕК вибачилися перед українцями за помилкову паніку.

Таким чином, точний термін відновлення електропостачання буде відомий після оцінки стану інфраструктури, і жителі Дніпропетровщини зможуть отримати актуальні дані одразу після завершення перевірок.

Яка ситуація в Дніпрі після обстрілу 7 січня