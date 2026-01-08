UA

Повернення світла в Дніпрі у 2027 році? На сайті ДТЕК стався збій: пояснення

Фото: ДТЕК (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Дніпропетровській області зафіксовано аварійні відключення електроенергії через ворожі атаки. Повідомлення, що з'явилися в мережі, про повернення світла через півтора року виявилися помилковими - влада уточнює реальний термін відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК у мережі Telegram.

Аварійні відключення та відновлювальні роботи

Повідомляється, що після закінчення повітряної тривоги енергетики розпочнуть огляд ушкоджень і відновлення електропостачання, щоб максимально швидко повернути світло в оселі мешканців. Як зазначається, роботи розпочнуться одразу після того, як це стане безпечно для енергетиків.

Помилкові повідомлення про електрику в Дніпрі

У мережі з моменту початку блекауту почали з'являтися повідомлення про те, що світло в Дніпрі буде увімкнене через 1,5 року, і багато жителів отримали подібні повідомлення від ДТЕК, а також це можна було побачити на сайті енергетичної компанії. Така інформація викликала подив і паніку серед населення.

Спростування і роз'яснення

Пізніше компанія і влада уточнили, що повідомлення про повернення електроенергії у 2027 році - помилка. У диспетчерській системі стався технічний збій, і в ДТЕК вибачилися перед українцями за помилкову паніку.

Таким чином, точний термін відновлення електропостачання буде відомий після оцінки стану інфраструктури, і жителі Дніпропетровщини зможуть отримати актуальні дані одразу після завершення перевірок.

Яка ситуація в Дніпрі після обстрілу 7 січня

У Дніпропетровській та Запорізькій областях після ворожого обстрілу ввечері 7 січня повністю вимкнули електрику, мешканців закликають заздалегідь запасатися водою, а для надання допомоги та підтримання життєдіяльності розгортаються "пункти незламності".

Також усі міські лікарні Дніпра переведені на роботу від генераторів, лікувальний процес триває без перебоїв, водопостачання та водовідведення в житлових будинках підтримують альтернативні джерела живлення, у школах подовжено канікули ще на два дні, а для жителів у різних районах міста доступні приблизно 130 колонок із технічною водою.

Крім іншого, у Дніпрі та Запоріжжі через проблеми з електропостачанням зафіксовано перебої в русі приміських і пасажирських поїздів, унаслідок чого частина рейсів через Дніпропетровщину тимчасово зупиняється.

Нагадуємо, що масовані удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпрі та Запоріжжі спричинили масштабні вимкнення електроенергії, що, за словами керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка, являє собою навмисний терор проти цивільного населення і створює загрозу гуманітарної катастрофи.

Зазначимо, що з 8 січня в Україні можливі позапланові вимкнення електроенергії через різке похолодання: циклонічний фронт проникне через Чернівецьку та Івано-Франківську області, водночас температура вночі може опускатися до -20 °C, удень - до -10 °C, а налипання снігу на лінії електропередач і ускладнення руху на дорогах здатні спричинити додаткові перебої з електропостачанням.

